ワークマンがこの日の取引終了後、５月度の月次売上高速報を発表しており、既存店売上高は前年同月比２６．９％増と５カ月連続で前年実績を上回った。 気温の上昇により、サマーワーキングウェアや半袖Ｔシャツをはじめとする夏物衣料からアームカバーなどの服飾小物まで、夏物商品が幅広く伸長した。また、リカバリーウェアもルーム・インナーともに好調を持続した。なお