１日の東京株式市場はＡＩ・半導体関連の主力株の一角に買いが入り、日経平均は最高値更新基調を継続。ただ、内需系銘柄を中心に売りも目立った。 大引けの日経平均株価は前営業日比６０４円８３銭高の６万６９３４円３３銭と続伸。プライム市場の売買高概算は２８億３３９４万株、売買代金概算は１１兆９１５２億円。値上がり銘柄数は４２５、対して値下がり銘柄数は１１１５、変わらずは２２銘柄だった。 きょうの東