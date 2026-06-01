アインホールディングスがこの日の取引終了後に、集計中の２６年４月期連結業績について、売上高が従来予想の６４６０億円から６４７５億円（前の期比４１．７％増）へ、営業利益が２８３億円から２９５億円（同７４．９％増）へ、純利益が１３５億円から１７０億円（同８３．６％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。 ファーマシー事業で高額医薬品の処方により処方箋単価が上昇し、処方箋