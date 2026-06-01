元乃木坂46の能條愛未と歌舞伎俳優の中村橋之助が5月30日、東京・ホテルニューオータニで結婚披露宴を開催。披露宴には西野七瀬、高山一実、深川麻衣ら、元乃木坂46のOGたちが多数出席しており、斎藤ちはる、和田まあや、川村真洋、伊藤純奈らは自身のinstagramで祝福のコメントを贈っている。 （関連：【画像】乃木坂46 豪華OGが大集合！能條愛未＆中村橋之助夫妻を祝福する姿に「メンツがヤバい」「良いグル