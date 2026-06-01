確かな言葉だった▶▶この作品を最初から読む真面目で責任感が強い人ほど、つい頑張りすぎてしまう…。現在イラストレーターとして活躍するなおにゃんさんも、かつてはその一人でした。念願の会社に入社したものの、職場環境に馴染めず、うつ病と適応障害を発症。医師から休職を勧められても、「休むことの正解」がわからず、「逃げるようで恥ずかしい」と感じてしまいます。焦りから一度は復職を強行したものの、心は限