今年２月から４月にかけて、山形県山形市に住む４０代の男性が、SNSを通して知り合った相手から暗号資産およそ２６５万円分をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと、今年２月上旬、山形市に住む４０代の男性は、TikTokを通して知り合った相手（LINEアカウント「Mia」）に対し、日常会話を続けたことで親近感を抱くようになったということです。 男性はこの人物から「金融関係の会社に勤めている親戚から外