ojimの代表取締役であり、眼鏡店「オプテリア グラシアス」（東京都武蔵野市）の店主を務める伊藤次郎氏は5月29日に、大手も中小も公平に紹介できる業界初のプラットフォーム「メガログ」の開発に着手したことを発表した。同プラットフォームの公開は、2026年末を予定している。●2026年末に公開予定現在、中小零細眼鏡店の店舗数は、ピーク時の約1万5000店から大幅に減少して、4000店を下回る縮小傾向にある。伊藤氏はその