シャープは量子ドット採用の4K mini LEDテレビ『AQUOS XLED』X7Aライン4機種と4K有機ELテレビ『AQUOS OLED』S9A／S7Aライン8機種を発売した。いずれのラインも同社のAQUOS向け新サービス「AQUOS AI」に対応しており、テレビでAIキャラクターとの会話が楽しめる。●25周年を迎えたAQUOSは累計出荷台数が5600万台超テレビを代表するブランドの一つが、シャープのAQUOSだ。AQUOS誕生は2001年で、今年で25周年を迎えた。国内での累