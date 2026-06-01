【写真】嵐のコンサート会場で再会した岡田准一と佐藤隆太 岡田准一が自身のXを更新し、俳優・佐藤隆太との2ショットを公開した。 ■岡田准一「終わりじゃないよ、大切に残るのよ、みんなの中に。」 5月31日に東京ドームで行われた嵐のコンサートを訪れた岡田は「それぞれの人生がこれからも幸せでありますように。存在が素晴らしい。終わりじゃないよ、大切に残るのよ、みんなの中に。そう思う。自分たち