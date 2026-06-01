【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの渡辺翔太がジャパンアンバサダーを務めるSwarovskiより、夏の新ビジュアルが公開された。 ■渡辺翔太を起用した夏の新ビジュアルは6月2日から展開 Swarovskiは6月2日から、ジャパンアンバサダーを務める渡辺翔太を起用した夏の新ビジュアルを、SwarovskiオンラインストアやSwarovskiストアなど各チャネルで展開。カラフルなジュエリーとウォッチを身に