【その他の画像・動画等を元記事で観る】 XGが、ドジャース戦の始球式に登場。リーダー・JURINが佐々木朗希選手に華麗な投球を披露した。 ■「LAのALPHAZのみんなに会えて本当に嬉しかったです！」（MAYA） XGは、日本時間6月1日（現地時間5月31日）、ドジャー・スタジアム（ロサンゼルス）で開催されたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの試合に招待され、試合