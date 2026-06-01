YOSHIKIが自身のInstagramを更新し、秋田県を訪れた際に撮影した動画を披露した。 【動画】緑豊かな秋田の渓谷を散策するYOSHIKI ■黒レザージャケット×サングラス姿で大自然を散策するYOSHIKI YOSHIKIは「秋田県の山と川に囲まれながら、一瞬だけど、穏やかな時間を過ごしています」とコメントを添えて緑深い渓谷で撮影されたプライベートな自撮り動画を公開した。 公開された映像は、水のせせらぎが響き渡