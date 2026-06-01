【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大泉洋のリサイタルツアー『芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-』が、5月30日・31日に北海道立総合体育センター北海きたえーるで開幕した。 ■『水曜どうでしょう』の盟友による幕間のスペシャルVTRも健在 2025年10月に芸能生活30周年イヤーを迎え、話題の映画の公開や主演ドラマの決定、初の楽曲アニメタイアップなど幅広い分野で活躍を続