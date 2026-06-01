☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【6月】 １日(月)88.39／604円高・6万6500円台突破 【5月】 29日(金)89.30／1636円高・6万6000円台突破 28日(木)86.67 27日(水)84.14 26日(火)85.77／6万5000万円割れ 25日(月)88.62／1819円高・6万5000円台突破 22日(金)90.64／1654円高・6万3000円台回復 21日(木)87.02／1879円高・6万1500円台回