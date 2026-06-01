6月1日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2692銘柄。東証終値比で上昇は1641銘柄、下落は950銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが143銘柄、値下がりは79銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は210円高と大幅高に買われている。 PTS市場全体、および日経平
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