ＱＤレーザ [東証Ｇ] が6月1日大引け後(17:00)に業績修正を発表。27年3月期の最終損益(非連結)を従来予想の5800万円の赤字→4億4100万円の黒字(前期は3億5700万円の赤字)に上方修正し、一転して黒字に浮上する見通しとなった。 なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 本日公表の「TDK株式会社との網膜投影技術によるXRグラス向け光学