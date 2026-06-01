5月第5週の上昇率ランキングの1位と2位は、テーマ指数に連動した投資成果を目指すｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏシリーズのファンドとなりました。3位の「京都・滋賀インデックスファンド（京（みやこ）ファンド）」は、京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式を主要投資対象としています。組入れ上位の村田製作所（4月末,組入比率18