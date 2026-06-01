1日午後4時44分に、長崎地方気象台が発表した「気象解説情報(台風第６号)」は以下のとおり。 台風６号は、1日午後3時には那覇市の南南西にあって、1時間に約20キロの速さで北へ進んでいます。 台風は今後、沖縄の南を北上し、沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。 その後、進路を次第に東よりに変えて進み、予報円の中心付近を進みますと ２日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、九州北部地方へ最も接近する見込