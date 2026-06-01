テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜後9：00）で主演を務める鈴木京香がきのう5月31日に58歳の誕生日を迎え、撮影現場で祝福された。【写真】美しすぎる！58歳の誕生日を迎えた鈴木京香サプライズとなった誕生日セレモニーでは、共演する黒島結菜はじめ、宮世琉弥、遠藤憲一、武田玲奈がスタッフとともに盛大にお祝い。黒島、宮世、遠藤、武田が、文字フェチの鈴木の役柄にちなんだ“