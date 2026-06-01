ドジャースのロバーツ監督が1日のフィリーズ戦の試合前、前日先発した佐々木朗希投手について言及しました、佐々木投手は日本時間5月31日、同カードの2戦目に先発登板。今季10度目の先発登板で、5回1/3を3安打、7奪三振、1失点をマーク。6回1アウト1塁2塁のピンチを招いたところで降板し、アレックス・ベシア投手が継投しました。ロバーツ監督は佐々木投手について「彼にチャンスを与えたことが何度かあって、与えなかったこともた