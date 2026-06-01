アイドルグループ・moxymillが、5月31日に東京・BASE GRANBELLにて現体制最後の単独ライブを開催。新曲初披露とメンバーオーディションの実施を発表した。【ライブ写真】現体制ラストステージに立つmoxymillメンバーmoxymillは、「SWEET」「POP」「COOL」など異なるCharm（コンセプト）をメンバーごとに持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わる独自のスタイルで活動するガールズグループ。先日、メンバーのMOMOCAが今回の