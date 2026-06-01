1日（月）、イタリア・セリエAのペルージャは、ウクライナ代表アウトサイドヒッターのオレフ・プロトニツキー（28）との契約を2シーズン延長したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 プロトニツキーは2019-20シーズンにペルージャへ加入。加入以来、チームの主力として活躍を続けており、今シーズンはチームメイトで同じポジションの日本代表アウ