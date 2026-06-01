1日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズはアウトサイドヒッターの吉村優花（23）が新加入したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 吉村は順天堂大学を卒業後、アランマーレ山形に入団。ルーキーシーズンとなった今季はSVリーグ女子で44試合にベンチ入りを果たし、345得点をマーク。また、リーグ全体