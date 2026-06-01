男性9人組グループ「JO1」の白岩瑠姫（28）と男性11人組グループ「INI」の郄塚大夢（27）が1日、都内で行われた映画「ONECREATURE」（監督岸枢宇己）のキックオフ特別試写会舞台あいさつに出席した。2022年のサッカーW杯カタール大会終了から今大会直前までの日本代表の進化の軌跡を収めたドキュメンタリー映画。サッカー日本代表応援プロジェクト「最高の景色を2026」のオフィシャルアンバサダーを務める「JO1」と「I