台風6号が沖縄に接近するのに伴い、沖縄や奄美を1日に発着する空の便に欠航が相次いだ。2日は四国や九州の発着便にも拡大する見通しで、鉄道も九州南部を中心に一部列車が運休する。全日空は、1日に沖縄を発着する104便、2日に宮崎や鹿児島を含む20便を欠航とすると発表した。日航は1日に沖縄や奄美を発着する71便、2日に高松や熊本を含む168便の欠航を決めた。両社合わせて約3万1千人に影響する見通し。JR九州によると、2日