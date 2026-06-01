NPB(日本野球機構)は1日、翌2日の予告先発を発表。交流戦3カード目の初戦に先発登板する先発投手陣が明らかになりました。ここまで交流戦全敗中の楽天では、荘司康誠投手が先発予定。前回登板となった5月26日の中日戦では、7回1失点の好投も援護なく、敗戦投手となっていました。この試合でチームはマラー投手に8回無失点と抑えこまれるなど、完封負け。荘司投手の好投に応えることができませんでした。2日の試合の舞台は敵地・横