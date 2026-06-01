“愛妻家”として知られるお笑いタレントのつまみ枝豆が1日、自身のインスタグラムを更新。この日、68歳の誕生日を迎えたことを伝えた。枝豆は「本日6月1日は私の68歳の誕生日です」と書き出し、「まさかこんな歳までこんないい加減な生き方をして幸せでいるとは思いもしませんでした。68歳…くそジジィですなぁ〜（笑）」と自虐気味に伝えた。続けて「というわけで、昨日から我が家の奥さまに2人で厳かに？お祝いしてもらい