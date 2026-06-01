岐阜で長年愛される町中華のローカルチェーン「誠龍」。ラーメン付き定食が800円台という驚きの価格と、他店の1.5倍ともいわれるボリューム満点メニューで人気です。 ■コスパ抜群の町中華チェーン 「誠龍」は、岐阜県内で各務原店・笠松店・岐南店の3店舗を展開する町中華チェーンです。 客： 「安くて量がある。何でも多いです」別の客：「いい意味で値段が見合