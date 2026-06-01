コカインを使用した罪に問われている人気アーティストグループ「XG」の元プロデューサーに執行猶予付きの有罪判決です。「XG」の元プロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ被告（40）は2026年2月、愛知県内のホテルでコカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われています。6月1日の判決で、東京地裁は「2年ほど前から関係者とともに違法薬物を断続的に使用する中で本件に及んだ」とした上で、「違法薬物との一定の親和性が