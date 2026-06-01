立教大でプレーした三河吉平投手（24）が、MLBのシカゴ・カブスとマイナー契約を結んだことが5月31日（日本時間6月1日）に明らかになった。三河は立教大時代、4年間で3試合に登板し勝ち星なし。4年春までは日本のプロ野球を志したものの、状態や成績が上向かないことから一般就職を決断。卒業後は、2025年4月からIT企業のサイバーエージェントに就職していた。その後、一度は完全に野球から離れたものの、独自にトレーニングを重