ソフトバンク・山川穂高内野手（３４）が１日、出場選手登録を抹消された。山川はここまで４６試合に出場して、打率１割７分５厘、９本塁打、２５打点。開幕戦から２試合連続本塁打を放つ好調な滑り出しだったが、４月下旬から３１打席連続無安打を記録するなど苦しんだ。５月の月間打率は１割４分３厘。直近はベンチスタートの試合が増えており、２９日の広島戦（みずほペイペイ）で４打数無安打に終わった際には、小久保監督