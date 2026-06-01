梅雨前線の位置も気になる「6月の台風」。2023年の6月には… 【写真を見る】“ 6月の台風”3年前は浸水被害も…｢台風6号｣最新の進路情報 3年前より位置が近い!? 東海地方への影響は（1日午後5時時点） （記者）「午後5時半過ぎの愛知県豊橋市です。市内を流れる梅田川が氾濫し、あたり一面濁った水が広がっています」 この時は、台風2号が梅雨前線を刺激した影響で、東海地方は各地で大雨になりました。愛知県豊橋市では、平年