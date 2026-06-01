ボートレース鳴門で２３日から２８日まで開催されるＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」に、石野貴之（４３＝大阪）の繰り上がり出場が決まった。直前のＳＧ優勝選手として、浜名湖オールスターを制した選手に出場権が与えらえる予定だったが、優勝した丸野一樹（３４＝滋賀）が、すでに出場権を獲得。このため石野が繰り上がり出場することになった。