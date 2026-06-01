モキュメンタリー・ホラー映画『Strange Harvest』（原題）が、邦題を『ストレンジ・ハーベストインランド・エンパイアの怪事件』として、7月17日より全国公開されることが決まった。併せて、本予告と本ポスタービジュアルが解禁となった。【動画】奇怪な連続殺人事件の謎に迫る『ストレンジ・ハーベスト』本予告『グレイヴ・エンカウンターズ』監督のスチュアート・オルティスが監督・脚本・製作・編集を手掛けた本作は、米