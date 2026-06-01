筆者の話です。休日に夫が作ってくれた肉じゃがは、見た目はとてもおいしそうでした。けれど、食卓で交わしたある一言に、私は思わず夫の顔を見返してしまって──。 夫の料理 「今日はご飯を作るよ」休日の朝、夫がスマホを片手に台所へ立ちました。普段は料理をほとんどしない夫ですが、その日は朝からレシピサイトを何度も検索していたようでした。 「今日はゆっくりしてていいよ」そう声をかけられ、私は久しぶりにソ