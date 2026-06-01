人気沸騰中のモナキが、6月2日放送の『うたコン』（NHK総合）に出演し話題曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をテレビ初歌唱する。そのほか、M!LKの曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人は、昭和の名曲「初恋」をカバーする。【写真】水谷豊が番組初登場！M!LKからは曽野＆山中＆吉田が登場「永遠の青春ソングSP」と題し、19時30分からの拡大版で放送される6月2日の『うたコン』。豪華ラインナップで青春の名曲を届ける