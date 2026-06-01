猫の『毛色が変化する理由』5つ ふと過去の写真を見返したとき、愛猫の毛色が何となく変わったと感じることはありませんか？恐らくその感覚は気のせいではありません。 実は様々な事情から、猫の毛の色は変化するものなのです。今回は代表的な理由を5つ紹介いたします。 1.加齢によるもの 猫も7歳以上のシニアや、15歳以上のハイシニアになる過程で被毛の一部が白髪のように変わることがあります。自然と変化