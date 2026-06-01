ヴィニシウスやハフィーニャのポジションがヒントに「そのいずれかになる」ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督は現地時間5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）に向けて6-2で快勝したパナマ代表との親善試合を終え、負傷中のFWネイマールの起用法について具体的なビジョンを明かした。ブラジルメディア「グローボ・エスポルチ」は、本大会を見据えた指揮官の戦術的なプランニングに着目。試合後の記者会見での直