◆スギ薬局グループ杯第１８回日本少年野球報知旗争奪関西さわやか大会（５月２３、２４日・万博記念公園野球場ほか）▽中学１年生の部・３回戦北大阪ボーイズ７―０大東畷ボーイズ＝４回コールド＝「スギ薬局グループ杯第１８回日本少年野球報知旗争奪関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）が行われ、ベスト３２が出そろった。大阪北支部では完封＆コールド勝ちで突破した北大阪ボーイズなど５チーム。京都府