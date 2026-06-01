記事ポイント地図上でピン留めするだけでQRコードが生成され、言葉を使わずにタクシーへ目的地を伝えられます英語・中国語（簡体字／繁体字）・韓国語の4言語に対応し、ユーザー登録不要・無料で利用できます元タクシードライバーが開発に携わり、現場の課題から生まれた実用的な設計になっています 地図をQRコード化して目的地をタクシードライバーへ瞬時に伝えるスマートフォンアプリ「GOPin（ゴーピン）」が、2026年6月1日