女優シンシア・エリヴォが、シンガポールでの「ウィキッド 永遠の約束」プレミア上映会で共演者のアリアナ・グランデを擁護した後、「人間としての尊厳が踏みにじられた」と語った。 【写真】こいつが諸悪の根源この顔を見たら即防御をアリアナに“襲撃”したジョンソン・ウェン 同作でエルファバ役を演じたシンシアは、アカデミー賞キャンペーンを一切行わない決断を下したが、その背景には、2025年1