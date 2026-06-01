国民民主党の玉木雄一郎代表(57)が1日、自身のX(旧ツイッター)を更新。タクシー運転手の機転で、ピンチを脱したことを明かした。 【写真】放送時間内に到着！満面の笑みで収録現場で自撮りする玉木代表 玉木氏は同日午前7時5分、タクシーに乗っている状況で投稿したとみられる。「朝、ラジオに出るためにタクシーに乗って『ニッポン放送お願いします』と言ったら、運転手さんが私だと気づいて 『玉