タレント・女優の緑川静香(37)が1日、自身のX(旧ツイッター)で、所属していた芸能事務所「サンミュージック」を退所したことを報告した。「このたび、2026年5月31日をもちましてサンミュージックプロダクションを退所いたしました」と発表。これまでの芸能生活について「気付けば10年。自分でも驚くぐらい、本当にあっという間でした」と振り返り、事務所の関係者らに感謝を記した。 【写真】リッキー