記事ポイント入場者全員にオリジナル謎解きシートが配布され、全問正解でスペシャルサンクスカード（全14種ランダム）が渡されますグッズコーナーでは月曜から日曜まで毎日異なるイベントが展開され、金曜日はPEACH-PIT先生のサイン入りポスターが当たるビンゴ大会も開かれますPEACH-PIT先生のサイン会が会期中6日間設定され、グッズ7,000円（税抜）以上購入で参加権が配布されます 漫画家ユニットPEACH-PITの25周年を記念し