記事ポイントハイセンスがFIFA ワールドカップ 2026(TM)公式スポンサーとして、テレビユーザー向けに現地観戦チケットが当たるキャンペーンを6月1日より開始A賞は「日本 vs スウェーデン戦」現地観戦チケット6組12名、B賞はオリジナルグッズ10名に当選応募はハイセンステレビ搭載の独自OS「VIDAA」のホーム画面に表示される二次元コードから行う ハイセンスジャパンが、FIFA ワールドカップ 2026(TM)の公式スポンサーとして、