名古屋市南区で5月29日に起きたひき逃げ事件、2人の命を奪った85歳の男が運転するマイクロバスは、事件の前後に不可解な動きをしていたことが分かりました。 ■“踏切への侵入”に“蛇行運転”…容疑者に何が 5月29日午後5時40分ごろ、南区の桜本町交差点で、横断歩道を渡っていた田中新さん(35)と大石有記さん(36)が、スイミングスクールの送迎バスにはねられ死亡しました。 バスはその後、交差点か