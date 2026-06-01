記事ポイント交通系ICカードをタッチするだけでクーポンが当たる「タッチでクーポン〜寄ってけヤキ！〜」が6月5日から1か月間毎日11時〜21時に開催されます6月13日〜14日には5組のヘブンアーティストによる大道芸パフォーマンスが無料で楽しめますマルシェ・フリマ・ジャズライブなど週替わりのイベントが6月5日〜7月5日の1か月間を通じて続きます さいたま新都心けやきひろばで、2026年6月5日（金）から7月5日（日）の1か月