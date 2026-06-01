〈あらすじ〉ニューヨークの結婚相談所で、クライアントの条件に見合った理想の相手を探す「マッチメーカー」として働くルーシー（ダコタ・ジョンソン）。恋愛を“資産価値”で冷静に判断するマテリアリスト（物質主義者）の彼女にとって、この仕事はまさに天職。30代半ばを過ぎた今、自身はこのまま独身を貫こうと考えていた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）そんな中、彼女は身長も収入も顔も申し分のない男性ハリー（