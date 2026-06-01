今週は日本テレビ系列局が地球のためにいいことを考えるSDGsな1週間。「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」略してグップラです。日テレ系の様々な番組を通して「明日にちょっといいチョイス」をテーマに視聴者の皆さんと一緒に考えていきます。そこでYBCニュースエヴリィでは県内での取り組みを3回シリーズで特集します。初回は使われなくなった着物をスカートやワンピースな