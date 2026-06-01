ハンファグループがハンファエアロスペース大田（テジョン）事業場で発生した爆発事故により従業員5人が死亡したことに対し哀悼と謝罪の意を明らかにした。死亡事故が発生しただけに重大災害処罰法適用の可能性も提起される。ハンファグループとハンファエアロスペースは1日、コメントを通じ「大切な従業員5人が死亡し悲痛な思いで深い哀悼を表す。死亡した従業員の冥福を祈り、遺族に心から慰労の言葉を申し上げる。事故で負傷し